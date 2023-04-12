Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonrasında bir bir araçta yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından gözaltına alınan M. Ö, M. C. Ö ve A. Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.