Bozüyük Belediyesi Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesinin ray döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımın can damarı niteliğinde olan ana cadde üzerindeki araç yolu çizgileri sarı renge boyanarak yenilendi.

Özelikle hafta sonu trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde gerçekleştirilen çalışmalarda Boztram güzergâhı üzerinde yol çizgisi çalışması yapıldı. Yol çizgisi çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken ulaşımın daha sağlıklı olması hedefleniyor. Ana cadde üzerindeki yol çizgisi çalışmalarının trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük bir önem arz eden yaya çizgilerinin yenilenmesi ile devam edeceği öğrenildi.