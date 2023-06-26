Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda başlatılan yol düzenleme çalışmaları Çarşı Mahalle Baharözü mevkiinde sathi kaplama çalışmaları ile devam ediyor.

Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri Baharözü mevkiinde gerekli yol düzenlemelerini yaparak, sathi kaplama makinası ve silindirlerle çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ilçe genelinde sıcak asfalt ve bölgesel asfalt yenileme çalışmaları da devam ediyor. Belediye ekiplerince devam eden yol düzenleme çalışmaları ile cadde ve sokaklar toz ve çamurdan kurtarılarak modern ve güzel bir görünüme kavuşturulurken çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceği öğrenildi.