Bridgetown Hangi Ülkenin Başkenti

Hangi Ülkenin: Barbados

Yüzölçümü: 38.8 km²

Nüfusu: 96.578

Saat Dilimi: UTC -4

Bridgetown Hakkında Bilgi

Bridgetown kenti, Barbados ülkesinin en büyük şehri ve başkentidir. Şehrin toplam nüfusu yaklaşık olarak doksan altı bin altı yüzdür. Bridgetown, yerleşim yeri olarak Carlisle Körfezi kıyılarında kurulmuş bir şehirdir. İlk olarak 1628 yılında bu bölgeye İngilizler yerleşmiştir. Günümüzde ise kent, Karayip Bölgesi’nde bulunan yerler arasında en gözde finans merkezlerinden biri konumundadır. Bridgetown şehri konum olarak güneybatıda yer alsa da güney ve doğusuna kadar metropol alanı bulunmaktadır.

Bridgetown kenti, coğrafi olarak 39 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Bu bölge geçmiş yıllarda bir bataklık olmasına karşın, bataklık kurutulup doldurularak üzerine günümüzde birçok insana ev sahipliği yapan bu şehir kurulmuştur. Şehrin merkezinde Careenage ve Constitution isimlerinde iki adet akarsu yer almaktadır. Bu akarsuların derinliği sığ olmasına rağmen Careenage akarsuyu Bridgetown’u ikiye bölmektedir. Şehrin yağmur aldığı zamanlarda Constitution akarsuyu dolup, suları Careenage akarsuyuyla birleşir ve böylece sular açıkdenize daha kolay taşınmış olur. Bridgetown şehrine tropikal iklim hakimdir. Kentteki rekor sıcaklık 33C, rekor soğukluk ise 16C’dir.

Bridgetown şehrinin geçmiş tarihine bakıldığında 1628 yılında ilk İngilizler bu bölgeye geldiğinde terk edilmiş ve hiç yerleşimi olmayan bir yerdi. Fakat buna karşın daha önceleri burda başkalarının da yaşadığını Careenage Nehri’nin üzerine yapılmış olan köprüden anlamak mümkündü. Bu köprüyü ise daha önceleri o bölgede yaşamış Arawaklar isimli topluluğun yaptığı tahmin edilip, bu grubun bir başka grup olan Caribler tarafından uğradıkları istila sonucu orayı terketmiş olmaları düşünülmüştür. Bu köprüyü bulan İngilizler ona Indian Bridge yani dilimizde Yerli Köprü anlamı taşıyan bir isim vermişlerdir. Şehrin ismi ise, İngilizler tarafından Careenage nehrinin üzerine yeniden köprü yapılmış ve bu şehre Köprü Kent (Bridgetown) denilmiştir, şehirde ismini buradan almıştır.

Bridgetown Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Bridgetown şehri, Barbados ülkesinin başkentidir.

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