Dünyanın en prestijli müzelerinden British Museum, aralarında MÖ 15. yüzyıl mücevherleri ve yarı değerli taşların bulunduğu bir koleksiyona ait bazı eserlerin çalındığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - British Museum Müze Başkanı George Osborne, konu hakkında bir çalışanın işten çıkarıldığını ve konunun polise intikal ettirildiğini açıkladı.

Ekonomist dergisinin aktardığı habere göre önceliğin "çalınan eserleri geri almak" olduğunu ve somut önlemler alındığını söyleyen Osborne, "Konuyu polise havale ettik, güvenliği güçlendirmek için acil önlemler aldık, ne olduğunu öğrenmek için soruşturma başlattık ve sorumlu tuttuğumuz kişiyle ilgili olarak elimizdeki tüm disiplin yetkilerini kullandık" ifadelerini kullandı. Kaybolan, çalınan ya da hasar gören objeler arasında MÖ 15. yüzyıldan MS 19. yüzyıla uzanan altın takılar, yarı değerli taşlar ve cam eşyalar bulunuyor. Müze yönetimi objelerin çoğunluğunun, son zamanlarda halka açılmayan ve "araştırma amaçlı" kullanılan rezervlerde tutulan "küçük parçalar" olduğunu vurguladı.