Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) faaliyet gösteren 6 öğrenci kulübü tarafından ‘1001 Hatim Bilecik’ programı düzenlendi.

Kudüs Tarihi Araştırmaları Kulübü, İlim ve Fikir Kulübü, Genç Düşünce, Genç İHH, TÜİP ve ADEM kulüpleri tarafından Orhangazi Camiinde gerçekleştirilen programa BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve vatandaşlar katıldı. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Lokman Bedir’in Yâsin-i Şerif okumasıyla başlayan programda İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Samed İslamzade kısa sureleri okudu. Hatim, Yasin-i Şerif, sureler ve salâvatları içeren ‘1001 Hatim Bilecik’ programı çerçevesinde 729 hatim, yüz binlerce Yasin-i Şerif, Salâvat-ı Şerif ve kısa surelerin okunduğu bilgisini veren Bedir’in hatim duası yapması sonrası yatsından sonra program sona erdi.