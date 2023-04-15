Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) görev yapan akademik ve idari personeller kente yerleşen depremzede aileler ile iftar sofrasında buluştu.

Üniversitenin yemekhanesinde düzenlenen programa BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan, dekanlar, akademik personeller ve depremzede aileler katıldı.

Konuklara hitaben yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Rektör Beydemir, “Üniversitemizi akademik, sosyal, kültürel ve benzeri her alanda bir adım ileriye taşıma gayretimizde bir ve beraber olduğumuz gibi bu iftar sofrasında da hep birlikte olmamız derin bir mana içermektedir. Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da büyüyecek ve daha da güçleneceğiz” ifadelerini kullandı.