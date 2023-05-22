Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Hemşirelik Haftası çerçevesinde ‘Mesleğe İlk Adım Etkinliği’ düzenlendi.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Bayrak Kahraman’ın açılış konuşması ile başlayan program, onur konuğu Hemşirelikte Liderlik Derneği Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Elif Gürsoy’un sunumu ile devam etti. Prof. Dr. Gürsoy sunumu sonrasında, hemşireliğe ilk adımlarını atan birinci sınıf öğrencilerinin sorularını cevaplayarak öğrencilere deneyimlerini ve hemşirelikte liderlik ile alakalı bilgilerini aktardı.

Etkinlikte konuşan Rektör Beydemir, “Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde gerçekleşen salgınlar, doğal afetler gibi olağanüstü durumlar hemşirelik hizmetlerinin toplum yararı için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşadığımız pandemi sürecinde hemşireler; diğer tüm sağlık ordusu gibi tedavi hizmetlerinde ön planda çalışırken toplum sağlığını koruma amaçlı, sağlığı geliştirici yönde de hizmet vermişlerdir. Aynı zamanda yaşadığımız doğal afetlerde toplumun ihtiyaçlarına yönelik tedavi, bakım, danışmanlık, eğitim gibi birçok uzmanlık alanıyla hemşireler sahada yer almıştır. Yüzde seksen düzeyde sağlık hizmeti uygulayıcılarının hemşireler olduğu gerçeği göz önüne alınarak bakıldığında daha sağlıklı bir toplum ve gelişen ekonomi için kilit sağlık çalışanlarının hemşireler olduğu dikkati çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel, il protokolü, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.