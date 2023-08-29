Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla doluluk oranı yüzde 99,08’e ulaştı.

Açıklanan sonuçlara göre BŞEÜ, ön lisans programları için yüzde 100, lisans programları için yüzde 97.74 doluluk oranına ulaşan üniversite, 2023-2024 eğitim öğretim dönemine yüzde 99.08 doluluk oranı ile başlayacak. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerin tercih edilen bir üniversite olduğunun anlatarak, “Üniversitemiz gerek akademik ve idari kadrosunun güçlü ve dinamik olmasıyla gerek eğitim kalitesiyle ve gerekse diğer pek çok bileşenle tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Öğrencilerimize en iyi eğitimi en güzel şekilde verme gayreti içindeyiz. Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.