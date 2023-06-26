BSH Türkiye, fabrika depolarında kullandığı lojistik araçlarını Li-Ion akülerle yeniledi. Karbon salımı olmayan ve düşük enerji tüketen yeni Li-Ion akülü araçlar sayesinde iç lojistikte enerji tüketimi yüzde 20, atık oluşumu yüzde 66 azaltıldı. Elde edilen tasarruf, 4 kişilik 978 ailenin bir yıllık enerji tüketimine eş değer olduğu belirtildi.

BSH Türkiye, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Üretim süreçlerinde aynı anda çok sayıda kapsamlı sürdürülebilirlik projesi yürüten BSH Türkiye, bitmiş ürünlerin depoya yerleştirilmesi aşamasında kullanılan fabrika içi lojistik araçlarını modernize ederek enerji tüketimini ve karbon ayak izini önemli ölçüde azalttı.

Yüksek karbondioksit üreten ve elektrik enerjisi tüketimi fazla olan Kurşun-Asit akülü (Pb-akü) 553 depo içi lojistik aracın tamamı, Ocak 2021-Haziran 2023 arasında devam eden proje kapsamında Lityum-iyon (Li-lon) akülerle yenilendi. Karbon salımı olmayan ve düşük enerji tüketen yeni Li-Ion aküler sayesinde, BSH Türkiye depo lojistiğinde kullanılan araçların karbon salımı en düşük seviyeye indirildi ve aynı zamanda akülerin şarj kapasitesinden kaynaklı elektrik enerjisi tüketimi yüzde 20 oranında azaltıldı. Bu sayede, 4 kişilik 978 ailenin 1 yıllık enerji tüketimine (2.700 MW/y) eş değer tasarruf sağlanmış oldu.

"Enerji tasarrufunun yanı sıra atık oluşumunu da yüzde 66 azalttık"

Konuyla ilgili açıklama yapan BSH Türkiye CTO/COO’su Hakan Mandalı, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alarak dünyanın geleceği için yatırım yaptıklarını ve 2030 yılında BSH’nin tüm tesislerini yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Mandalı, “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün ihtiyaçları için her gün aynı heyecanla çalışıyoruz. 2020’den beri karbon-nötr olarak faaliyet gösteriyoruz. Li-Ion akülü iç lojistik araçlarına geçiş projemizle yalnızca muazzam bir enerji tasarrufu elde etmekle kalmadık, aynı zamanda akü kullanım ömrünü de üç kat artırarak atık miktarını eski akülere kıyasla yüzde 66 azaltmış olduk. Bu sayede artık 48.528 kg daha az atık oluşmasını sağlıyoruz” dedi.

Hakan Mandalı, akü modernizasyonu sayesinde, Haziran 2023 itibarıyla, özel donanımlı, doğaya zararlı ve yüksek işletme maliyetli akü şarj odalarının tamamı kapatılarak 20.538 kg Kurşun, 9.665 kg asit kullanımı sona erdiğini ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Böylelikle aynı zamanda akü şarj ve akü bakım esnasında yaşanabilecek yanıcı gaz ve oluşabilecek yanma, patlama gibi iş sağlığı ve güvenliği riskleri de tamamen ortadan kaldırıldı” dedi.