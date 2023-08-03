Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Amerikalı Dijital yayın ağı Disney Plus’ın Ermeni lobisinin girişimleri sonucu Atatürk dizisini iptal etmesine tepki göstererek, "Tarihi bir başyapıt olacak 'Atatürk' filmini devletin önderliğinde milletçe biz yapalım" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Amerikalı Dijital yayın ağı Disney Plus’ın Ermeni lobisinin girişimleri sonucu Atatürk dizisini iptal etmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunan Hüseyin Baş, “Hiç kimse Türk Milletini terbiye etmeye kalkışamaz! Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm zamanların en yüksek bütçeli, büyük kahramanımızı anlatacak ve tarihi bir başyapıt olacak “Atatürk” filmini devletimizin önderliğinde milletçe biz yapmalıyız” dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Cumhurbaşkanlığı’na yaptığı ve ‘konuya ilişkin resmi talebimiz’ başlığıyla sosyal medya hesaplarından da paylaştığı başvuru metni şöyle;

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA



Son günlerde Disney Plus isimli bir platformun, Atatürk konulu bir dizi filmi yayınlamaktan vazgeçtiği konusu tartışılmaktadır.



Eminiz ki sizler de bu tartışmalardan bizler gibi ziyadesiyle rahatsız oluyorsunuzdur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türk tarihinin en mümtaz şahsiyetidir.

Tarihimizin bize bahşettiği bu eşsiz kahramanın tüm dünyada ses getirecek bir filminin hala yapılmamış olması ülkemiz adına büyük bir talihsizliktir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kahramana sahip bir milletin, ne Disney Plus ne de başka bir platformun verdiği kararlarla terbiye edilme durumu asla kabul edilemez.



Buradan tarihi bir çağrı yapmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın acilen devreye girerek Atatürk ile ilgili bir film yapmasını talep ediyoruz

Öyle bir Atatürk filmi üretilmeli ki, bu filmin dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli filmi

olması, birçok dile çevrilerek tüm dünyada gösteriminin gerçekleştirilmesi, gerekli lansman ve tanıtımlar yapılarak milyarlarca kişinin bu filmi izlemesinin sağlanmasının doğru olacağını düşünüyoruz.



Cumhuriyetimizin 100 yılına yakışacak böyle bir başyapıtın, bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek talimatla hayata geçirilmesini takdirlerinize sunuyoruz.

Böyle bir yapımın bütçesinin de Ata'mıza karşı bir vefa göstergesi olarak milletçe karşılanması uygun olabilir.

Bizler de Bağımsız Türkiye Partisi kadroları ve teşkilatları olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bildirir, saygılar sunarız.”