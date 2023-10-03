Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ortak aklın gücüyle planlamanın önemine değinerek, “Doğru bir iş modeli, ekonomik ömrünü asırlar boyu devam ettirir. BTSO olarak ortaya koyduğumuz tüm projelerimizde ortak akılla hareket ediyoruz.” dedi.

BTSO’nun düzenlediği istişare toplantısında Oda’nın 23 ve 56. meslek komiteleri ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi üyeleri Mutfak Akademi’nin uygulama restoranı olan 1889 Bursa&Double F Restoran’da bir araya geldi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, BTSO 23.Meslek Komitesi Başkanı Levent Bilek, BTSO 56. Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Gerçek, komite üyeleri, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi üyeleri ve akademisyenler katıldı.

“Yapının ve projenin temel taşları kamudur”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılından itibaren 60’ın üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Gerçekleşen tüm projelerde bir numaralı etkenin paydaşlar olduğunu belirten Başkan Burkay, “Projenin paydaşlarını doğru seçmediğiniz taktirde o projenin hayata geçmesi mümkün değildir. Bizler de ortaya koyduğumuz tüm projelerde her zaman doğru paydaşlarla hareket ettik. Konseyleri kurmamızın bir sebebi de bu. Yapının ve projenin temel taşları kamudur. Konseylerimizde sadece BTSO bünyesindeki seçilmiş arkadaşlarımız yok. Aynı zamanda ilgili sektördeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve il müdürlüklerimizin temsilcileri de konseylerimizde yer alıyor. Bunların hepsinin harmanlanıp ortaya çıktığı bir stratejinin başarısız olması mümkün değil. İşte tüm bunlar çerçevesinde istişarenin ve ortak aklın gücünün önemini görüyoruz. Doğru bir iş modeli, ekonomik ömrünü asırlar boyu devam ettirir. İş modeliniz yanlışsa orası çürümeye mahkumdur.” diye konuştu.

“BBS projesinde mimari ve kültürel mirasa büyük bir hassasiyet gösterdik”

Bursa Business School (BBS) projesine ilişkin de bilgi veren Başkan Burkay, Kirazlıyayla Sanatoryum Binası’nın Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında yer aldığını söyledi. İbrahim Burkay, projede mimari ve kültürel mirasa büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. Doğal dokuya zarar vermeden ve yeni bir yapı eklemeden Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun onayıyla restorasyon sürecini tamamladıklarına işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bu süreçte, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu’nda, dünyadaki ödüllü örneklerindeki gibi tarihi yapıların kullanılarak korunmasına imkan sağlayan vizyoner bir yaklaşımı önceliklendirmesi çok önemliydi. Başta Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olmak üzere bu tarihi mirasın Uludağımıza ve Bursamıza yeniden kazandırılması adına destek veren tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi. TEKNOSAB projesinden örnekler vererek konuşmasını sürdüren İbrahim Burkay, “TEKNOSAB’da Sanayi Bakanlığı’nın imar yönetmeliği dışında 300 sayfalık mimari şartname hazırladık. Dikilen ağacın dâhil uygun bitki örtüsünde olmasını gözettik ve keyfiyeti ortadan kaldırdık. Bursa Business School projesini de tüm bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdik.” İfadelerini kullandı.

“Bursa’nın kurtuluşu için doğru bir mekansal planlama”

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, akademik meslek odalarıyla BTSO’nun son dönemde sıkı bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Gerçekleşen toplantılarda kentsel dönüşümden mekansal planlamaya, sanayinin desantralizasyonundan mesleki mevzuatta yaşanan sıkıntılara kadar işin tarafları olarak hep birlikte fikirler yürüttüklerini belirten İlkme, “Bursa Business School’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda oluşturduğumuz çalışma gruplarından çıkan sonuçları önemli buluyorum. 2024 yılının da bu sonuçların hayata geçeceği bir yıl olacağını düşünüyorum. Sayın Başkan İbrahim Burkay mekansal planlamanın öneminden her zaman bahsediyor. Bu bizler için mutluluk verici. Bursa kentinin ilk planlama çalışması Karl Lörcher tarafından 1924 yılında hazırlandı. O günden bugüne kadar Bursa planlanmaya çalışılan bir kent. Biz de artık diyoruz ki Bursa’nın yanlış bir yatırımı kaldıracak gücü yok. Bu yüzden ancak doğru bir mekansal planlama Bursa’nın kurtuluşu olabilir.” diye konuştu.

“Akıllı şehircilik modeliyle geleceğe hazırlanmalıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak Bursa’nın artık her yönüyle planlı, yüksek gelire sahip ve akıllı şehircilik modeliyle geleceğe hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Bu çerçevesinde İnşaat Konseyini de yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Şenocak, “Konsey bünyemizde oluşturduğumuz Master Plan-Mekansal Planlama, Yapı Güvenliği ve Kentsel Dönüşüm, Fuarlar, Ar-Ge Proje Geliştirme, Resmi Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili alt çalışma gruplarımızı oluşturduk. Tüm bu hedefler çerçevesinde akademik odalarımız ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine çok önem veriyoruz.” diye konuştu.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, geçmişi korumak için geleceği tasarlayan şehir planlamacılarının en önemli meslek gruplarından biri olduğunu dile getirdi. İnşaat konseyi ve inşaat komiteleri olarak akademik odalarla şehir için her zaman ortak çalışmalar içinde olduğunu ifade eden Ali Tuğcu, “Geçtiğimiz günlerde Bursa Business School’da yaptığımız toplantıda gelecek 4 yıl içinde yapacağımız çalışmaları başlıklar halinde çıkardık. Bunların öncelikli konusu şüphesiz şehir planlamasıyla ilgiliydi. Şehrin ihtiyaçlarını doğru belirleyip, yaşanabilir bir Bursa hedefine hep birlikte ulaşacağız.” dedi.