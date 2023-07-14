Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçen İstihdam Merkezleri, işçi ve işveren arasında köprü olmayı sürdürüyor.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO, projeleriyle istihdama güç katmaya devam ediyor. BTSO Altıparmak Temsilcilik binasında Osmangazi Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde hizmet vermeye devam eden BTSO İstihdam Merkezi’nde Özen Grup ve Rollmech Otomotiv firması istihdam buluşması gerçekleştirdi. İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, birçok vatandaş form doldurduktan sonra insan kaynakları yöneticileriyle yüz yüze görüşme imkânı buldu.

“Çok hızlı sonuç aldım”

İstihdam buluşmasına katılan Oğuzhan Bulut, iş arayan her vatandaşın BTSO İstihdam Merkezleri’nden faydalanabileceğini söyledi. İstihdam ofisi uzmanlarının ilgilerinden memnun kaldığını belirten Bulut, “Formu doldurduktan sonra hiç beklemeden firmanın insan kaynakları görevlileriyle görüşme fırsatım buldum. Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin hemen ardından beni firma yetkilisine yönlendirdiler. Süreç çok hızlı şekilde ilerledi. Bu merkez işverenler ile iş arayanlara adeta köprü görevi üstlenmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO İstihdam Merkezi’ne gelerek başvuru yapan Hüseyin Çakar, “Burada verilen hizmeti daha önce programdan faydalanan bir arkadaşımın tavsiyesiyle öğrendim. İş arayan herkes gönül rahatlığıyla bu merkezden faydalanmalı.”

İş başvurusu bulunan adaylardan Merve Ödemiş, İŞKUR’dan gelen mesaj aracılığıyla merkeze geldiğini ve görüşmesinin olumlu sonuçlandığını belirterek, “Merkezdeki uzmanlar çok ilgiydiler. Belgelerimi hazırlayıp en kısa sürede işe başlamayı planlıyorum.” diye konuştu. Hülya Deniz ise İstihdam Merkezi’nin iş arayanlar için önemli imkanlara sahip olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstihdam Merkezi firmalara çözüm üretiyor

Özen Grup İşe Alım Uzmanı Selçuk Gül, BTSO, Osmangazi Belediyesi ve İŞKUR’un organize etmiş olduğu iş görüşmesi planlamasında kurum olarak yer almaktan çok memnun olduklarını söyledi. Çok sayıda adayla görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Gül, “Yapmış olduğumuz görüşmelerden verimli sonuçlar alabiliyoruz. Burada görüşme gerçekleştirdiğimiz adayları doğrudan firmamıza yönlendirip işe alım süreçlerini hızlı şekilde sonuçlandırabiliyoruz. Bizim sektörümüz anlık olarak müşteriye hizmet sağlıyor. Üretimden ziyade müşteri odaklı hizmetlerimiz var. Bu nedenle personel açığımız olmamalı. Burada kurulan platformda bizlere istihdam konusunda önemli destekler sunuyor. Katkılarından dolayı BTSO, Osmangazi Belediyesi ve İŞKUR’a kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.