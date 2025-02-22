Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş arayanlarla işverenleri buluşturarak nitelikli istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi ve Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi’nde düzenlenen üç ayrı İstihdam Buluşması’nda toplam 700’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

BTSO İstihdam Merkezleri, işverenlere ihtiyaç duydukları kalifiye iş gücüne erişim olanağı sağlarken, iş arayanlara da donanımlarına uygun iş fırsatları sunmaya devam ediyor. BTSO İstihdam Merkezleri, Şubat ayında 3 ayrı buluşmaya ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi’nde yapılan buluşmalarda, otomotiv ve tekstil sektörlerine yönelik mülakatlar gerçekleştirildi. Firmaların insan kaynakları uzmanları, istihdam talepleri doğrultusundaki adaylarla birebir görüşmeler yaptı.

"İstihdam Merkezleri iş arayanlar için büyük fırsat"

İstihdam buluşmasına katılanlardan Mahsar Kahraman, BTSO İstihdam Merkezi’nde uzmanların kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, İş Kurumu’ndan gelen mesaj sonrası etkinlikten haberim oldu. Görüşmeler çok verimli geçti. İstihdam Merkezleri iş arayanlar için önemli avantajlara sahip. Buradaki ilgi üst düzeyde. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Daha önce otomotiv sektöründe çalışan Ömer Faruk Çevik de süreçten memnun olduğunu dile getirerek, "BTSO İstihdam Merkezi sayesinde daha hızlı sonuç aldım." ifadelerini kullandı. İş başvurusu yapan Kamil Kayahan ise, "Görüşmem olumlu geçti, ikinci mülakat için fabrikaya çağrıldım. Belgelerimi hazırlayıp en kısa sürede işe başlamak istiyorum." dedi.

Adaylardan iş görüşmelerine yoğun ilgi

Firmaların insan kaynakları uzmanları da tüm gün süren İstihdam Buluşmaları’nda çok sayıda iş mülakatı gerçekleştirdi. Aunde Teknik İnsan Kaynakları Uzmanı Sedanur Deveci, otomotiv sektörü için kumaş ve koltuk kılıfı üreten fabrikaları için toplu iş görüşmeleri düzenlediklerini söyledi. Özellikle dikiş operatörü pozisyonu için adaylarla görüştüklerini belirten Deveci, "BTSO İstihdam Merkezi’nde düzenlediğimiz üçüncü etkinliğimiz. Buradaki görüşmelerde çok fazla taleple karşılaşıyoruz. Bugün dikiş operatörü pozisyonuna yönelik genellikle kadın adaylarla görüşmeler yaptık. Yaklaşık 150 kişilik yeni istihdam hedefimiz var. Olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.