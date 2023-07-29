Üniversite - sanayi işbirliği çalışmaları ile önemli projeler gerçekleştiren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarına Genkim firması tarafından distilasyon (damıtma) kolonu hibe edildi.BURSA (İGFA) - BTÜ’nün hizmetine sunulan distilasyon kolonu, Kimya Mühendisliği lisans öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikte görebilmelerini sağlayacak bir deney düzeneği özelliği taşıyor. Distilasyon yani damıtmanın, kimya mühendisliğinde oldukça önemli bir ayırma yöntemi olduğunu dile getiren Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Hoşgün, BTÜ’nün hizmetine sunulan distilasyon makinesi ile iki veya daha fazla bileşen içeren karışımların, uçucu bileşenlerce zengin karışımlar elde edilmesini sağlayan ayırma işlemlerinde kullanılacağını belirtti. Kimya mühendislerinin, ham maddelerden veya çeşitli proseslerin ürünlerinden saf kimyasal bileşenlerin elde edilmesini sağlamak için distilasyon kolonlarını ve damıtma sistemlerini tasarlayarak işlettiklerini sözlerine ekleyen Hoşgün, BTÜ laboratuvarlarına kazandırılan kolonun, katma değeri yüksek kimyasal ayrıştırma işlemlerinde kullanılan önemli bir cihaz olduğunu vurguladı.

BTÜ ile yapılan işbirliğinden mutluluk duyduklarını dile getiren Genkim Genel Müdürü Ali Suavi Kuter, BTÜ laboratuvarlarında hizmete sunulan distilasyon kolonu ile öğrencilerinin teorik bilgilerinin pratik bilgiyle destekleneceğini dile getirdi. BTÜ’de başarı ile uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kuter İMEP programını yakından takip ettiklerini ve çok önemli gördüklerini dile getirdi. Üniversite eğitimi devam ederken bir mühendis gibi çalışmaya başlayan öğrencilerin mezun olduklarında sektör için çok önemli istihdam kaynağı olduğunu belirtti. Kuter, üniversite-sanayi ve sanayici işbirliğinin en önemli halkası olan bu birleşimi çok değerli gördüklerini de sözlerine ekledi.

BTÜ öğrencilerinin sınıfta aldıkları temel bilgilerin saha çalışmalarıyla daha da değer kazandığını belirten Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, “İMEP modelimiz ile öğrenciyken iş tecrübesi kazanılması mezunlarımıza sektöre uyum sürecinde büyük avantaj sağlıyor. Gerek uyguladığımız İMEP modeli gerekse sanayi firmaları ile yürüttüğümüz ortak işbirliği projeleri ile mezunlarımız kısa sürede istihdam edilerek sektörlerin de uzmanlaşıyor. Özellikle mühendislik alanında eğitim gören öğrencilerimizin sektörlerinde uzmanlaşacakları alanı belirlemelerinde güçlü laboratuvar altyapımızı ve İMEP modelimiz çok değerli buluyoruz. Bu vesileyle BTÜ laboratuvarlarına hibe edilen distilasyon kolonunun tekrar hayırlı olmasını temenni ediyor, Genkim firmasına ve işbirliği içerisinde projeler yürüttüğümüz tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.