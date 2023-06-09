Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ayetül Gelen’in alternatif enerji kaynaklarının elektrik şebekelerine entegrasyonu projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 1002 çerçevesinde desteklenen proje ile yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının mevcut elektrik şebekesine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi hedefleniyor. Proje ile ayrıca elektrikli araçların güç ünitelerinin vazgeçilmez yapılardan biri olan eviriciler üzerinde de deneysel çalışmalar yapılacak. Dr. Öğr. Üyesi Ayetül Gelen ve Arş. Gör. Aykut Bıçak tarafından geliştirilen proje ile ülkemizde yenilenebilir enerji ve özellikle elektrikli araç teknolojisi için yerli ve erişilebilir bir çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Projenin akademik literatüre katkılarının yanı sıra özellikle deneysel sonuçlarla desteklenmesi açısından ülkemiz teknolojisine de fayda sağlayacağını dile getiren proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Ayetül Gelen, bölüm öğrencilerinin projeye dâhil edilmesi ile öncelikli olarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları konusunda yetişmiş insan sayısına da katkıda bulunacağının altını çizdi. Proje kapsamında tasarımı yapılacak 3 fazlı, 3 seviyeli, T tipi eviricinin IEEE 1547 şebeke standartlarını ve ülkemiz yönetmelikleri şartlarını yerine getirecek nitelikte olması hedeflenmektedir diyen Gelen, Güç Sistemleri Araştırma Laboratuvarında prototipi yapılacak sistem üzerinde performansı arttırılmış model öngörülü kontrol yönteminin de test edileceğini sözlerine ekledi.