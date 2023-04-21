Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (UTL) öğretim üyeleri ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi arasında işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Toplantıda, E-Ticaret ve dijitalleşme başlıkları kapsamında; BTÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde yürütülen eğitim faaliyetlerine BTSO’nun verilebileceği katkı, BTÜ UTL Bölümü mezunlarının yetişmiş personel olarak sektöre kazandırılmaları ve özellikle de birer girişimci olarak, kendi E-Ticaret işlerini kurmalarına teşvik edilmeleri istişare edildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinliğe BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven, Başkan Yardımcıları Barış Sülün ve Selda İyici’nin yanı sıra Konsey Sekreteri Hakan Darılmazlar katıldı. BTÜ’den ise UTL Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çağlayan, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ayberk Şeker, Dr. Öğretim Üyesi Cevat Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Danacı Ünal yer aldı.

“E-Ticaret ve Dijitalleşme” başlıklı toplantıyı birlikte değerlendiren UTL Bölüm Başkanı Çağlayan ve Konseyi Başkanı Özgüven kurumlar arasında istişarenin önemli olduğunun altını çizdiler. Toplantı sonrasında atılacak adımların, öğrencilerin E-Ticaret ve dijitalleşmeye yönelmelerini sağlayacağını vurguladılar. Sektörün her geçen gün nitelikli çalışanlara ihtiyacının arttığını ifade eden Çağlayan ve Özgüven her iki kurumun iş birliğinden doğan sinerjinin sektörün yetişmiş işgücüne kavuşmasına, girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi ile Bursa’nın E-Ticaret konusunda daha üst seviyelere ulaşmasına somut katkı sağlayacağını açıkladılar.

Üniversitede hazırlanan öğretim planlarının sektörün beklentilerine göre yapılandırılması, E-Ticaretin ders planlarında yer alması konularının da toplantı gündeminde yer aldığı öğrenildi.