Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yüksek lisans öğrencilerinden Gözdenur Güvenç’in ’Havacılık ve Uzay Araçlarının Termal Koruma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Biyotemelli Kompozit Malzeme Sentezi” tez projesi desteklemeye değer buldu.

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Gözdenur Güvenç’in, Doç. Dr. Derya Ünlü’nün akademik danışmanlığında hazırladığı tez projesi, TUBITAK Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Yüksek lisans tez projesi, ’Havacılık ve Uzay Araçlarının Termal Koruma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Biyotemelli Kompozit Malzeme Sentezi” başlığını taşıyor. Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak yürütülen AR-GE çalışmalarına katkı vermeyi hedefleyen proje, BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü’nün akademik danışmanlığında hazırlandı. Bir tez çalışması olan proje, “İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri” dalında destekleneceği bildirildi.

Doç. Dr. Derya Ünlü, "Türkiye’nin teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Çalışmada, uzay araçların atmosfere yeniden girişindeki ısınmadan uzay araçlarının zarar görmemeleri için malzeme geliştirilmesine odaklandık. Ülkeler arasında her alanda yaşanan rekabetin havacılık ve uzay alanında da yaşanmaktadır. Türkiye’nin de bu rekabette yer aldığı da unutulmamalıdır. Bu çerçevede ülkede hava ve uzay araçlarında kullanılan malzemelerin geliştirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Çeşitli sektörlerden ve pek çok kuruluşun çalışmaları sonucunda bazı malzemelerin de geliştirildi. Hipersonik hızlara ulaşan uzay ve hava araçlarının yüzey sıcaklıkları bin derecenin üzerine çıkabilmektedir. Termal koruma sistemleri, uzay aracının ısıdan korunmasını sağlayan sistemlerdir. Tez çalışmasında, bu sistemlerde yer almasını hedeflediğimiz alternatif biyo temelli hammadde ile bir kompozit malzemenin sentezini gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.

Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla dışa tabi olmamızın düşürecek projelerin yürütülmesi Türkiye’nin 11. kalkınma planının başlıca hedefleri arasında olduğunu belirten Ünlü, "Bu çerçevede yapılacak çalışmalar ile milli teknolojik ürünlerin, yerli imkânlarla üretilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Rektörümüz Prof. Dr. Naci Çağlar’ın da büyük önem verdiği projemiz ile biz de Türkiye’nin teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak ve BTÜ’yü en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.