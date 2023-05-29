Diyetisyen Rıdvan Arslan, yağ eriten besin ve içeceklerle ilgili tüyolar verdi.İSTANBUL (İGFA) - Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler vererek, "İyi bir yağ yakımı için sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, kaliteli ve yeterli uyku ve düzenli egzersiz şart. Bu düzene bir de yağ yakımınızı artıracak besinleri eklerseniz bu iş tamamdır" dedi.

İŞTE YAĞ ERİTEN BESİN VE İÇECEKLER

Kırmızı biber: İçeriğindeki kapsaisin fitokimyasalı sayesinde yağ yakımını artırır.

Somon: En zengin omega-3 kaynaklarından olan somon, bu özelliği sayesinde yağ yakımına destek sağlar.

Yumurta: Anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağı olan yumurta kolin içeriğiyle yağ yakımını destekler. Aynı zamanda sağladığı tokluk ile gün içerisindeki iştahınızın daha kontrollü olmasını sağlar.

Yoğurt: İçeriğindeki kalsiyum ve CLA (konjuge linoleik asit) sayesinde yağ yakımını artırır. Özellikle bel bölgesindeki yağlar için birebirdir.

Hindistan cevizi: Hindistan cevizi MCT (orta zincirli yağ asidi) bakımından zengindir. MCT’ler metabolizma hızını bir miktar artırarak, yağ yakımına destek sağlar.

Ananas: İçeriğindeki bromelain enzimi ile ödem atmaya yardımcı etkisinin yanında yağ yakımı metabolizmasını da destekler.

Kabak çekirdeği: Zengin çinko içeriği sayesinde leptin ile çalışarak iştahı düzenler ve yağ yakımında etkin rol oynar.

Avokado: İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde yağ yakımını destekler aynı zamanda uzun süre tokluk sağladığı için gün içerisindeki kalori alımınızı azaltır.

Yeşil çay: İçeriğindeki epigallokateşin gallat fitokimyasalı sayesinde yağ yakımını artırır.

Kahve: Kahve kafein içeriğiyle yağ yakmaya birebirdir. Aynı zamanda yorgunluğu gidererek ve enerji üretiminizi artırarak daha fazla hareket etmenize destek sağlar.

Zerdeçal: İçeriğindeki kurkumin fitokimyasalı sayesinde yağ yakımını artırır.

Zencefil: İçeriğindeki gingerol fitokimyasalı sayesinde yağ yakımını artırır.