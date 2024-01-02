Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.

"YATIRIM TAVSİYESİ VEREN HİÇBİR GİRİŞİMİM YOK"

Özgür Demirtaş, sosyal medyadan kendisine iletilen isminin kullanılarak "yapay zeka robotuna" yönlendirme yapılan sms'leri paylaştı. "Bu bir ihbardır" diyen Demirtaş,

"Yetkilerden ricam bu ve önceki attığım telefona bakmaları. Bu bir dolandırıcılık sakın kanmayın. Türkiye’ye SMS ile mesaj atıp benim güvenirliliğimi kullanıp dolandırıyorlar. Sakın kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok" dedi.

"BU DOLANDIRICILARI BULUN"

Emniyet Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hesaplarını da etiketleyen Demirtaş "Yetkililerden rica ediyorum. Benim adımı kullanarak insanlara sms atılıyormuş. Lütfen bu dolandırıcıları bulun. Arkadaşlar unutmayın benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok. Bunların hepsi dolandırıcılık" uyarısında bulundu.