Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Gölü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 244 bin 315 TL olduğu öğrenilen Eber Sarısı'nı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyüne akın ediyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ NESİLLERE AKTARMAK İÇİN BUNLARI KORUMA ALTINA ALMAMIZ GEREKMEKTEDİR”

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Sarısı'nın dünyada bir tek bu bölgede yetiştiğini kaydederek, “Bu senede Eber Sarısı mevsiminde vaktinde baklagil döneminden çiçeklenme dönemine girdi. Bu sayede gelen misafirler görsel şölene bakmak ve bu güzelliğin tadını çıkartmak için bölgemize gelmektedirler. Eber Sarısı yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunmayan nadide bir çiçektir bu çiçeğin kopartılma cezası 244 bin 315 TL olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Bu bölgemizi bu çiçeğimizi insanlardan hayvanlardan koruyarak önümüzdeki nesillere aktarmak için bunları koruma altına almamız gerekmektedir” dedi.