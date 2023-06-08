İzmit Belediyesinin geçtiğimiz ekim ayında atıl durumundan kurtararak Çayırköy Mahallesi’nde oluşturduğu çilek köyündeki ilk hasat vatandaşların katılımıyla yapıldı. Hasadın tüm gelirinin kız çocuklarının eğitiminde kullanılacağı öğrenildi.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçtiğimiz ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti. Ekilen fidelerden büyüyen çilekler ilk hasat için hazır hale geldi. İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı bahçeden çilek almak isteyen vatandaşlar, Çayırköy’deki bahçeye gelip istedikleri gibi hasat yapıp, topladıkları çilekleri satın alabilecek. Hasat programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, STK temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Kaldırılan servislerin dışında özel araçlarıyla da bölgeye gelen İzmitliler, yüzlerce metre araç kuyruğu oluşturdu.

"Üreten belediye vizyonuyla hareket ediyoruz"

Hasat programında konuşan Başkan Hürriyet, "Biz göreve geldiğimizden bu yana tarıma ve tarım projelerine dikkat çekmeye ve yatırım yapmaya çalışıyoruz. ‘Üreten belediye’ vizyonuyla hareket ediyoruz. ’Türkiye’yi üretim kurtaracak’ dedik. Öncelikli işimiz belediyeye ait ne kadar kullanılmayan tarım arazisi varsa bu bölgenin doğa şartlarına uygun şekilde ekip biçmek oldu. Bu bir farkındalık ve aynı zamanda da halkla bir paylaşma olsun istedik. Bu arazi de geçmişte kullanılmayan ve göreve geldiğimizde ekmeye başladığımız bir arazi. Burada önce Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz mısır ekmişti. Kocaman bir tarla burası ve çok ciddi bir mısır ekimi yaptık. Buradan hasat ettiğimiz mısırları silaja dönüştürdük. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimize, köylümüze kendi emeğimizle ürettiğimiz mısır silajlarını ücretsiz bir şekilde verdik. Hatta o kadar bereketli oldu ki o zor deprem günlerinde bölgeye de gönderdik yarısını. Oradaki köylümüze, çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza nasip oldu. Çok şükür İzmitli üreticinin bir armağanı, bir katkısı oldu depremzedelere. Bu vesileyle de katkısı olan bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun" dedi.

"Ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz takdim edildi"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çilek köyü yapalım istedik. Çilek, sezonunda evde aileyle hep birlikte afiyetle yediğimiz bir ürün. Kentin coğrafyasına uygun, kente de yakışan bir ürün. Aslında biz uzun zamandır bu çilek tarlasından ürün hasat ediyoruz. Bu hasattan elde ettiğimiz ürünleri sosyal tesislerimizde ve kafelerimizde satışa sunuyoruz. Kendi şirketimiz üzerinden uygun fiyatlı şekilde halkımız zaten temin edebiliyordu. Bir kısmını da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz takdim etti. Bugün ve birkaç gün istedik ki bu tarlada hasadı beraber yapalım. Beraber topladığımız ürünleri beraber yiyelim dedik. Bunu yapmışken de kız çocuklarının eğitimine sizlerin de bir katkınız olsun, bir farkındalık oluşturalım istedik. Arkadaşlarımızın verdiği emek daha da büyüsün. Hem tarıma hem eğitime hem kız çocuklarının okumasına hem de üretime dikkat çekiyoruz. Hasadımıza gelen herkesin ayağına sağlık"

Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet ve vatandaşlar çilek topladı.