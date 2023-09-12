"The Simpsons," dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen ve takip edilen bir çizgi dizi olarak 1989 yılından bu yana popülerliğini sürdürmektedir. Ancak dizinin dikkat çeken bir özelliği var: Gerçek dünyadaki olayları önceden tahmin ediyor gibi görünmesi.

Bu tür tahminler zaman zaman gerçek dünyadaki olaylarla örtüşünce, diziye olan ilgi ve merak daha da artıyor. Dizi, geçmişte birçok kehaneti başarıyla öngörmüştü. Örneğin, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağını tahmin ettiği gibi politik ve sosyal olayları da önceden tahmin etmişti.

Teknolojik gelişmeleri ve ünlülerin gelecekteki olaylarını bazen şaşırtıcı bir doğrulukla betimlemesiyle de tanınır.

Son olarak, Türkiye'deki Kahramanmaraş depremini önceden tahmin ettiği iddiasıyla dikkat çeken "The Simpsons," yeni bir deprem kehanetiyle gündeme geldi: Marmara depremi!

Söylentilere göre, "The Simpsons" dizisinde Marmara depreminin de önceden bilindiği bir bölümün ortaya çıktığı iddia ediliyor. Dizideki bir haber spikerinin şu açıklamayı yaptığı söyleniyor: "Depremin yaşandığı bölgede 46 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği bir deprem daha meydana geldi ve ülkenin acil durum ajansı depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı."