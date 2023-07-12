Kentin değerlerine sahip çıkan KO-MEK pişmaniye yapım ustası yetiştirmek için eğitimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Kocaeli’nde geçmişten günümüze kadar devam eden önemli mesleklerden olan pişmaniye yapımını kursiyerlerine öğretmek için eğitimlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ilk olarak kendi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğreticilere, işin ustalarından eğitim almalarını sağlayan KO-MEK daha sonra online olarak başvuruları toplayarak birçok kurs merkezinde pişmaniye yapım kursu açıp eğitimlere başladı. Pişmaniye yapım sektörüne yetişmiş eleman hazırlamak için kolları sıvayan KO-MEK istihdama katkı vermeye devam ediyor.

Kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK, Köseköy kurs merkezinde açtığı Pişmaniye Yapımı eğitiminde önce 90 saatlik teorik eğitimlerini tamamladı. Teorik eğitimlerden sonra tesislerde pratik eğitim alan kursiyerler burada pişmaniye yapım aşamalarını ve paketleme inceliklerini öğrendi. Un kavurma, şeker karıştırma ve pişmaniye çekim tekniklerini öğrenen kursiyerler paketleme ve saklama inceliklerini de işin ustalarından öğrenerek sertifikalarını aldı.

İSTİHDAMA DESTEK

Pişmaniye yapım tesisinde alanında uzman ustalarla birlikte gün boyunca çalışarak pratik yapan KO-MEK kursiyerleri, aldığı eğitimlerle bu alanda daha rahat iş bulma imkânı bulabilecek. Mesleğin tüm inceliklerini öğrenmek için çaba harcayan kursiyerler eğitim boyunca pişmaniye yapımının püf noktalarını öğrenmek için ter döktü. Oldukça kısa sürede ilgi gören ve pişmaniye yapım sektöründe çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından benimsenen pişmaniye yapım kursuna şimdiye kadar toplamda 61 kursiyer katılarak eğitim gördü.

Online olarak kayıtların devam ettiği eğitimlerde aktif olarak 2022-23 döneminde 20 kişi eğitim görüyor. Siz de 12 ilçede 44 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.