Yeniden Refah Partisi (YRP) Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar, partisinin ilçe başkanlığından istifasını sosyal medyasından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - YRP Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar istifa etti.

İstifasını sosyal medyasından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuran Uyar, kendisinden daha iyi yapabilecek arkadaşları ve kardeşlerinin önünü açmak için severek isteyerek gönül vererek yaptığı görevimi bıraktığını açıkladı. Uyar, paylaşımında, "Liderime ve davama desteklerim devam edecektir. Bu fakir bu kadar yapabildi. İnşallah daha güzel noktalara taşıyacak arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz vardır" ifadelerine yer verdi.