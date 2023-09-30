Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bandolar Festivali, Azerbaycan, Kazakistan ve Bosna Hersek’in yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen 14 bando ekibinin çok sesli ve çok renkli kortej yürüyüşü ile başladı.

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa’nın kültür sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3. Uluslararası Bandolar Festivali’nde yurt içi ve yurt dışından gelen bando takımlarına ev sahipliği yapıyor. Festival çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Haydar Aliyev adına Harp Enstitüsü Orkestrası, Bursa Barış Kadın Bandosu, Bolu Belediye Bandosu, Bosna Hersek Rudarska Glabza Kakanj Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Bursa Kız Lisesi Bandosu, Edirne Belediye Bandosu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Bandosu, Gemlik Belediye Ritim Bando Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Bandosu, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Servisi Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Mudanya Belediye Bandosu, Mustafakemalpaşa Belediye Bandosu ve Seferihisar Belediye Bandosu Bursalılarla buluştu. Atatürk büstüne

çelenk sunulması ile başlayan etkinlikte tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı’nı icra etti. Ardından başlayan kortej yürüyüşünde İnönü ve Cumhuriyet Caddesi bando ekiplerinin marşlarıyla yankılandı. Vatandaşların da alkışlarıyla tempo tuttuğu yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi.

İnsanlık tarihi kadar eski

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müziğin, insanın kendini ifade etme biçimlerinden birisi olarak insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı olduğunu söyledi. Türk kültüründe bu sanat dalını icra eden kişilerin topluma örnek ve rehber olma gibi bir özelliği olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Dedem Korkut’un kopuzundan çıkan nağmeleri ve hazine değerindeki öğütlerini hatırlayalım. Ayrıca müziğin hayatımızda yadsınamaz bir yeri var. Bazen dinî törenlerimizde, bazen merasimlerimizde, bazen eğlencelerimizde, bazen de tedavi amacıyla müziği hayatımızın bir parçası hâline getirmişizdir. Özellikle sözlü kültürün binlerce yıldır aktarılmasında da müzik aracı olmuştur. Bursa’nın kültür-sanat hayatına canlılık kazandırmak ve değer katmak için gayret ediyoruz. Belediyecilik sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarından ibaret değil. İnsan; beden-kalp-akıl-ruh unsurlarından müteşekkildir. İnsanın manevi tarafını ihmal edersek, yarınki nesilleri kaybetmiş oluruz. Bilge Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi: “Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder...” Yani şehir sakinlerinin gönlüne ve ruhuna hitap etmek gibi ulvi bir vazifemiz de var. Zira Bursa, köklü ve kadim kültürü ile her şeyin en iyisini hak ediyor. Müziğin evrensel olduğunu ve kültürler arası köprü vazifesi gördüğünü bilerek biz de Bursa Uluslararası Bandolar Festivali gibi önemli bir etkinliği üçüncü defa düzenliyoruz. Birbirinden seçkin 14 bando ekibi, 2 gün boyunca şehrimizin farklı yerlerinde eşsiz nağmelerini icra edecekler. Yurt içinden ve dışından gelen değerli sanatçılarımıza başarılar, kıymetli müzikseverlere de iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Bu ritim Bursa’yı saracak

Törene katılan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa’nın çok renkli bir gün yaşadığını belirterek, "Heykel’den buraya kadar tüm vatandaşlarımızın büyük coşkusuyla bandolarımızın eşliğinde bu meydana geldik. İnşallah bu ritim Bursa’nın dört bir yanında hayat bulacak. Bu vesileyle festivale katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Servisi Cumhurbaşkanlığı Bandosu Şefi Binbaşı Darkhan Rakhimgaliev ise Kazak topraklarından, tüm kardeş halklara ateşli ve müzikli selamlar getirdiklerini söyledi. Bu özel davetten dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür eden Rakhimgaliev, festivalin kültürel birliğe ve farklı müzik geleneklerinin tanınmasına yol açtığını belirterek, tüm ekiplere bol şanslar diledi.

Tören Başkan Aktaş ve Milletvekili Ahmet Kılıç’ın festivale katılan bando takımlarının şeflerine teşekkür plaketi vermesi ile son buldu.

Festival etkinlikleri

1 Ekim Pazar günü saat 15:00’ten itibaren bando ekipleri, Orhangazi Cumhuriyet Meydanı, Osmangazi Hürriyet Meydanı, İnegöl AVM ve Gölyazı Ağlayan Çınar noktalarında konser verecek. Aynı gün saat 17:00’den itibaren ise aynı bando ekipleri; Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Nilüfer Üçevler Parkı, İznik Belediye Meydanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı ve Demirtaş Meydanı’nda performanslarını sergilemeye devam edecek.