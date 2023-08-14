Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor. Festivalde ücretsiz stant açıp ürünlerini sergilemek isteyen kadınlar, 20 Ağustos’a kadar müracaat edebilecek.DENİZLİ (İGFA) - Kadınlara her platformda pozitif ayrımcılık yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir etkinliğe daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festival 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde ücretsiz stant açarak ürünlerini sergilemek isteyen kadınların 20 Ağustos 2023’e kadar www.denizli.bel.tr adresinden online müracaat etmesi gerekiyor.

Festival dolu dolu geçecek

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak. Yer ve saatinin daha sonra duyurulacağı Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde konserler, söyleşiler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri de yer alacak.