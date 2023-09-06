Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali 7 Eylül Perşembe günü kapılarını açıyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in konuk olacağı ve Denizlili kadınlarla buluşacağı festival 4 gün boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.DENİZLİ (İGFA) - Kadınlara her platformda pozitif ayrımcılık yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir etkinliğe daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla 7-10 Eylül Tarihleri arasında Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalin açılışı 7 Eylül Perşembe günü saat 13.00’de gerçekleştirilirken, festivalin açılış konuğu Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit olacak. Aynı gün saat 14.00’de Denizlililerle buluşacak usta oyuncu deneyimlerini ve kadınların iş hayatında nasıl başarılı olabileceğine dair düşüncelerini paylaşacak.

Festivalde kadınlar 250 stant ile ürünlerini sergileyecek

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerimizin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festivalde kadın üretici ve girişimcilerin ürünlerini sergileyeceği 250 stant yer alacak. Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak.

Birbirinden özel atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

4 gün boyunca sürecek Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde konserler, söyleşiler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri de yer alacak. Festivalde oyuncu-anne olarak tanınan yazar Şermin Yaşar’da Denizlililerle bir araya gelecek. 9 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşide sevilen oyuncu Yaşar, deneyimlerini paylaşacak. Festival kapsamında öte yandan alanın uzman isimlerin vereceği pastada mesaj yazma tekniğinden beton ürün yapımına, çarpana dokumadan taş baskıya, doğru nefes alma tekniklerinden evde sağlıklı cilt bakımına uzanan pek çok konuda ücretsiz Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri gerçekleştirilecek. Ücretsiz sağlık taramalarının yanı sıra kukla gösterileri de festivalde yer alacak.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çok önemli bir organizasyonu daha gerçekleştiriyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, göreve geldikleri ilk günden itibaren kadınlarla birlikte pek çok çalışma ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 7 Eylül Perşembe günü başlayacak festival hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, “Tüm hemşehrilerimi, özellikle hanım kardeşlerimi bu özel festivalimize bekliyorum. Birbirinden değerli isimleri de ağırlayacağımız festivalimizin başarılı olacağından hiçbir şüphem yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hanım kardeşlerimizin, üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.