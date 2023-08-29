İzmit Kent Meydanı’nda, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivaliyle başlayan çocuk etkinlikleri devam ediyor. Çocuklar, gün boyunca çeşitli etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali 3 gün boyunca İzmit Kent Meydanında dolu dolu geçti. Özellikle çocuk etkinlikleri miniklerin büyük beğenisini topladı. Alandaki etkinlikler bugün ve yarın da sürecek. Saat 16.00 ile 23.00 arasındaki program çerçevesinde çocuk oyunları, yüz boyama, şişme oyun grupları ve robot adam gibi eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriliyor. İzmit Belediyesi yetkilileri tüm minikleri doyasıya eğlenmek için kent meydanında gerçekleştirilen çocuk etkinliklerine davet etti.