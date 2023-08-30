Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte her kesimden insanın ilgi alanı haline gelen yapay zeka, yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Savunma sanayisinin ardından teknolojik cihazlarda da kullanılan yapay zeka, mimari çizimlerden, müziğe kadar bir çok alanda büyük yenilikler ortaya koyuyor.

Günümüzde yapay zekâ tarafından üretilen binlerce ürün bulmak mümkün.

YAPAY ZEKA ESERLERİ

Yapay zekâ sayesinde ortaya çıkarılan en önemli çalışma New South Wales Üniversitesi’nde Margaret Sarlej isimli öğrenciye ait. Öğrenci tarafından tasarlanan “Ahlaki Öyküleme Sistemi” sayesinde kullanıcılar, yirmi iki farklı duygudan seçtiklerini sisteme tanımlıyor, sistem de bu duyguları içeren, Ezop’un masallarına benzeyen ve ahlaki sonuçlar çıkarılan öyküler oluşturuyor.

Yapay zekâ aracılığıyla meydana getirilen yatırımlar arasında romanlar, zeka programları, şiirler, dizeler hatta uygulamalar mevcut.

YAPAY ZEKA OSMAN GAZİ’Yİ RESMETTİ

Yapay zekâ kullanılarak tablolarda oluşturulabiliyor. Türkiye’de bir fotoğraf stüdyosu bu teknolojiden faydalanarak Türk padişahlarını yapay zekaya yeniden çizdirdi. Bir tasvirinden yola çıkan fotoğrafçı, Osmanlı hanedanının kurucusu Osmangazi'yi yapay zekaya resmettirdi. Osmangazi yaşasaydı ve bir tablo daha yapsaydı neye benzerdi? mottosuyla yapılan çalışmaya yapay zekanın verdiği sonuç ise ilginç oldu. Tasvir tablosunda 40-50 yaşlarında olan Osmangazi’nin yaşını 25-30’lara düşüren yapay zeka, Osmangazi’nin gençlik yıllarında nasıl bir gence benzediğini tahmin etti.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelen ve 1 Ağustos 1326 tarihinde Bursa’da hayatını kaybeden Osmangazi, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır.