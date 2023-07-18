Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Bosna Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi’nde planlı yol bakım çalışmaları gerçekleştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü plan dahilindeki yol bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Yol Bakım ve Asfalt Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Adapazarı Yeni Bosna Caddesi’nin 750 metrelik kısmı ve Adnan Menderes Caddesi’nin 350 metrelik kısmında yenileme çalışması gerçekleştirecek. Saat 19.30 ile 06.30 aralarında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları çerçevesinde güzergahlar trafiğe kapatılacak.