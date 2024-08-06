Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve İnegöl için önümüzdeki haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Vatandaşlar, hafta boyunca sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkarırken hafta sonuna dikkat etmeli.

Bursa'da Hava Durumu

Bursa'da haftanın ilk günlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Pazartesi günü 30°C, Salı günü ise 32°C sıcaklık bekleniyor. Çarşamba günü hava yer yer bulutlu olacak ve sıcaklık 31°C olacak. Perşembe günü yeniden güneşli bir hava ile sıcaklık 33°C'ye çıkacak. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir gökyüzü ile 30°C sıcaklık bekleniyor.

Hafta sonu ise Bursa'da hava durumu değişecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile sıcaklık 28°C'ye düşerken, Pazar günü sağanak yağışlar devam edecek ve sıcaklık 27°C olacak. Bu nedenle hafta sonu dışarıda plan yapanların dikkatli olması gerekiyor.



İnegöl'de Hava Durumu

İnegöl'de de haftanın büyük kısmında sıcak ve güneşli hava görülecek. Pazartesi günü parçalı bulutlu ve 29°C, Salı günü ise güneşli ve 31°C sıcaklık bekleniyor. Çarşamba günü yer yer bulutlu bir hava ile sıcaklık 30°C olacak. Perşembe günü güneşli hava devam edecek ve sıcaklık 32°C'ye çıkacak. Cuma günü ise parçalı bulutlu bir gökyüzü ve 29°C sıcaklık görülecek.

İnegöl'de de hafta sonu yağışlı geçecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile sıcaklık 27°C'ye düşerken, Pazar günü sağanak yağışlar devam edecek ve sıcaklık 26°C olacak. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için yağışlı hava uyarısı yapıldı.