Yeniceköy Mahallesi’ndeki tarihi hamamı gündeme getiren Saadet Partisi Mahalle Başkanı Halil Kaynar, “Harabe haline gelen bu tarihi eser mahallemize ve ilçemize yakışmıyor” diyerek restorasyon yapılması için çağrı yaptı.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, Her Mahalle Bir İnegöl Programı kapsamında geçtiğimiz haftalarda Yeniceköy Mahallesi sakinleriyle bir araya gelmişti. Burada mahalle sakinleri partililere, tarihi hamamın harabe hale geldiğini belirterek restorasyon yapılması gerektiğini iletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Mahalle Başkanı Halil Kaynar, İnegöl Belediyesinin turizmle alakalı çalışmalarını da hatırlatarak restorasyon çağrısı yaptı.

Kaynar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

PARTİMİZİN MAHALLEDEKİ PROGRAMINDA VATANDAŞLAR İLETTİ

“Kıymetli Yeniceköylü ve İnegöllü hemşerilerim, bugünkü basın açıklamamız mahallemizin önemli bir değeri olan fakat önemi kadar değer verilmeyen 'tarihi hamam' üzerine olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partimiz 'Her Mahalle Bir İnegöl Programı' kapsamında Yeniceköy'e gelmişti. Tarihi hamam ile alakalı bu programda da gündem oluşunca açıklama yapmak ve ilçemizi yönetenlere İnegöl'ün önemli bir değerine sahip çıkmaları adına çağrı yapma gereksinimi duydum.”

DÜZENLEME YAPILACAKMIŞ AMA İPTAL EDİLMİŞ

“Yeniceköy mahallemizin girişinde bulunan Osmanlı Dönemine ait tarihi hamam, şu anda harabe şekilde restore edilmeyi bekliyor. 1500'lü yıllarda yapılan, kültürümüze ve mirasımıza ışık tutan bu eser 500 yılı aşkın süredir yıkılmadı. Yine muhtarlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, mahallemiz belediyelikken hamamla ilgili çalışma başlatılacakmış ama mülkiyet sahibinin izin vermemesi üzerine iptal edilmiş. Yaşanan süreç içerisinde kimliği belirsiz kişiler de hamamı tahrip etmiş.”

TURİZM DEĞERİ OLARAK KAZANDIRILSIN

“İnegöl'ü son dönemde turizm değerleriyle ön plana çıkarmaya çalışan ve bu doğrultuda turizm atakları başlatan yerel yönetime buradan Saadet Partisi Mahalle Teşkilatı olarak çağrı yapmak istiyoruz. Yeniceköy'deki tarihi hamamımıza da sahip çıkılsın. Gerekli kamulaştırmalar yapılarak tarihi hamam, İnegöl'e ve mahallemize bir turizm değeri olarak kazandırılsın. Aksi takdirde harabe halde duran bu hamam, mahallemizin ve ilçemizin kimliğini olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir. Yapılan turizm ve tanıtma çalışmalarını da gölgeleyecektir.”