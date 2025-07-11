Sektöre yönelik özel bir uygulama hayata geçirildi ve genel kuralların dışına çıkıldı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

İş Kanunu'nun 46. maddesine göre ise işçinin haftalık tatil yapabilmesi için 6 gün çalışması gerekiyordu. Haftalık tatilinde çalışılması durumunda ise kanuna göre "fazla çalışma ücreti" yüzde 50 zamlı ödeniyor. İzin kullanmak isteyen işçiye ise 1,5 gün izin verilmesi gerekiyor. Ancak son düzenleme turizm çalışanları için farklı bir karar alındı.

10 GÜN ÇALIŞIP 1 GÜN İZİN YAPACAKLAR

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan değişikle turizm sektöründe 10 gün çalışıldıktan sonra 1 gün izin yapılacak. Yani işçiler 1 gün izin yapabilmek için 6 gün yerine 10 gün çalışacak. Hafta tatilinde çalışan işçi fazla çalışma yapmış sayılmayacak.

Kanun değişikliğinde, kullanılmadığı için biriken hafta tatillerinin kaç gün içinde telafi edileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Yargıtay telafi süresi konusunda bir içtihat oluşturmadığı müddetçe, kanunun bu haliyle, turizm sektöründe işveren isterse işçiye tüm sezon boyunca 11 günde bir hafta tatili yaptırabilecek.