Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yaz tatillerini verimli şekilde değerlendiren 7-14 yaş arası öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi, gezi ve kamp programları, sportif aktiviteler, sanat, el becerisi gibi derslerin yanında yaz kamplarına da katılıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda çeşitli eğitimlere katılan öğrenciler Kent Ormanı’nda ve Meram Dutlukır’da yaz kamplarına katılarak dolu dolu bir yaz tatili geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu vasıtasıyla her yıl on binlerce öğrencinin gelişimine katkı sağlayarak onları yarınlara en güzel şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’da öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların özenle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altay, “Genç KOMEK Yaz Okulumuz kapsamında 7-14 yaş arası öğrencilerimiz; Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi, sportif aktiviteler, gezi ve kamp programları, sanat, el becerisi gibi derslere katılıyor. Bunların yanında Kent Ormanı’nda ve Meram Dutlukır Kamp Alanı’nda kurduğumuz birbirinden eğlenceli oyun parkurlarıyla yazın keyfini çıkarıyorlar. Katıldıkları oyunlarda ortak hareket etme, takım ruhu ve yardımlaşma gibi kavramları da daha çok özümsemiş oluyorlar. Ayrıca ilk yardım ve sağlıklı beslenme parkurunda da önemli bilgiler öğrenen çocuklarımızın küçük yaşlarda bilinçlenmeleri sağlanıyor. 18 Ağustos’a kadar sürecek Genç KOMEK Yaz Kamplarımızda toplam 12 bin öğrencimizi misafir etmiş olacağız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaz kamplarına katılan öğrenciler de etkinlikler sayesinde çok eğlendiklerini ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.