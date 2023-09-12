Benzin fiyatı yerinde kalsa da bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları gelecek zam ile 40 lirayı aşacak.İSTANBUL (İGFA) - Brent petrolün zirvede olması ve dolar kurundaki yüksek seviyeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken “Benzine, motorine zam indirim var mı?” , “Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arayanlar için yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 12 Eylül Salı gecesini 13 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise şu an için fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak ortalama 40,50 TL'ye yükselecek.

Şu an için akaryakıt gruplarının ortalama litre fiyatları şöyle:

Benzin 37,39 TL, Motorin 38,47 TL, LPG (Otogaz) 17,59 TL