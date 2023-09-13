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Motorine bugün gelen 2,03 TL'lik zamdan sonra bu kez benzine zam geliyor. Zam, 14 Eylül Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacakİSTANBUL (İGFA) -  13 Eylül Çarşamba günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi.

Motorine gelen zam sonrası bu kez benzine zam geliyor.

13 Eylül'ü 14 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.

An itibariyle akaryakıt istasyonlarında ortalama litre fiyatları şöyle:

Motorin 40,52 TL, Benzin 36,32 TL, LPG (otogaz) 16,29 TL.