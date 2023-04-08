Sosyal medyada "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler tasarlayarak bu anları paylaşan, görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasının ardından bu kez market raflarında Kılıçdaroğlu'nun olduğu, "Sana söz bu fiyatlar düşecek" yazılı etiketler yapıştırılmaya başlandı.

t24'ün haberine göre; üzerinde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Erdoğan Sayesinde" etiketleri viral olmuştu. Kısa süre içinde market raflarında ve diğer mağazalardaki ürünlerde rastlanılan etiketler Türkiye'deki hayat pahalılığını işaret etmişti. Etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı etiketler market raflarında görülmeye başlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde "Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek' ibaresi yer aldı. CHP gençlik örgütleri etiketlerin yer aldığı görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HABER MERKEZİ