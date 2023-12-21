Habere göre sokak tezgahlarında kilosu 400 lirayı bulan kestaneler olgun ve büyük iken, marketlerde satılan ucuz kestanelerin çoğu bozuk çıkıyor. Marketlerde kilosunun 120 liraya kadar bulunabildiği bu kestane türlerin; küflü, kurtlu ya da içini boş olduğu belirtiliyor. Sokak satıcıları ürünlerin kalite kalite olduğunu belirterek, en iyi kestanenin sokakta olduğunu, marketlerde satılan ürünlerin en düşük kalite olduğunu belirtiyor. Kestane çürüğünün ağaca bulaşan zararlı böceklerden ve hastalıktan kaynaklandığı ifade ediliyor.

GENELDE TURİST ALIYOR

Kestane üreticileri “Bu yıl hastalık vardı. Rekolte çok düşük kaldı Geçen yıl çuval çuval alırdık, şimdi kiloyla alıyoruz. Toplama maliyetleri de yükseldi. Büyük kestanenin tanesi 10 lira oldu. Eskisi kadar rağbet yok. Eskiden bir günde 20-30 kilo ürün satardık, şimdi 5 kiloyu zor satıyoruz. Genelde turistler alıyor. Vatandaşın kestanenin tanesine 10 lira verecek gücü kalmadı” ifadelerini kullanıyor.

BİYOLOJİK MÜCADELE VERİYORUZ

Ziraat mühendisleri ise kestane üretiminde sıkıntılar olduğunu belirterek “Kestaneler yıllardır bir hastalıkla karşı karşıya. Kestanelerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. Yeni kapalı kestane bahçeleri Sinop bölgesinde henüz yok gibi görünüyor. Belki yeni yeni kurulmakta. Bu yıl kestaneler üzerinde gal arısı olarak adlandırılan bir zararlı türün etkisi görülüyor. Şu an için kimyasal mücadelesi henüz mevcut değil; sadece biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor. Çukurova Üniversitesi tarafından avcı böceklerin üretildiği ve bu böceklerle tedavi yöntemlerinin geliştirildiği belirtiliyor. Aslında genel bir sorun var. Kestane ağaçlarının meyve ağacı mı, yoksa orman ağacı mı olduğu konusunda yaşanan belirsizlik. Kestane ağaçları, insanların tapulu arazilerinde bulunmuyor. Bu sebeple bir kestane ağacına bakım yapmak için ormandan izin almak gerekiyor. İlk olarak, kestane ağacının meyve ağacı mı, yoksa orman ağacı mı olduğunun ayrımının yapılması gerektiği bir sorun olarak ortaya çıkıyor” diyor…

UCUZU YA KÜFLÜ YA DA BOŞ ÇIKIYOR

Sokak tezgâhlarında kilosu 400 lirayı bulan kestaneler olgun ve büyük iken, marketlerde satılan ucuz kestanelerin çoğu bozuk çıkıyor. Marketlerde kilosunun 120 liraya kadar bulunabildiği bu kestane türlerin; küflü, kurtlu ya da içini boş olduğu belirtiliyor. Sokak satıcıları ürünlerin kalite kalite olduğunu belirterek, en iyi kestanenin sokakta olduğunu, marketlerde satılan ürünlerin en düşük kalite olduğunu belirtiyor. Kestane çürüğünün ağaca bulaşan zararlı böceklerden ve hastalıktan kaynaklandığı ifade ediliyor.