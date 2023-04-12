Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi ALMUN Model Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencileri, Ankara’da düzenlenen Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel konferansa katıldı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, politik ve kültürel bir donanım ile tartışma becerilerine sahip olmak gayesiyle Ankara’da düzenlenen Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel konferansa katıldı. Burada iki gün süren çalışmalarda öğrenciler, küresel sorunlara çözüm arama, kendini İngilizce olarak ifade etme, yabancı dilde araştırma ve sunum becerilerini geliştirme, yabancı dil yoluyla sosyalleşme, bir ülkeyi delegesi olarak temsil ederek o ülkenin sosyal, ekonomik, politik, tarihi, teknolojik, durumlarını öğrenerek vizyonlarını geliştirme ve müzakere etme fırsatını elde etti.