Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine yardım sağlamak amacıyla “Yardım Konseri” tertip edildi.
Kahramanmaraş depremleri sonrasında, Bandırma’da eğitim faaliyetlerini sürdüren ihtiyaç sahibi kız çocukları için konser düzenlendi. Elde edilen gelirlerle de kız çocukların eğitimlerine katkı sağlanacak.
Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu iş birliğiyle gerçekleşen Yardım Konseri, Bandırma Kent Konseyi Halk Müziği Korosu Şef Tolga Erdal yönetiminde şarkılar söylenen konsere vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yardım konserinde, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, sivil toplum kuruluşların başkanları hazır bulundu.