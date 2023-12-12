Günlük hayatlarında okuma yazma bilmedikleri için çeşitli zorluklar yaşayan kadınlar, Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen kurslarda okuma yazma öğreniyor.

Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Vezirçiftliği Semt Konağı’nda verilen eğitimlere, çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenemeyen yetişkin kadınlar katılıyor. Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Aynur Yalnız rehberliğinde başlayan kurs, toplamda 80 saat sürecek ve eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Kursiyerler temel düzeyde okuma ve yazmayı en kısa zamanda öğrenmesi hedefleniyor.