Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Malzemesi Laboratuvarı, 2019 yılından bu yana yapılan analizler sonucu kriterleri karşılamayan 600 km’lik boruyu iade etti. Bu sayede 279 milyon TL’lik kamu zararının önüne geçti.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında kurulan Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda, belediyenin üst yapı ve alt yapı projelerinde kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek için kalite kontrol deneyleri yapılıyor. TÜRKAK ve TSE akreditasyonlarına sahip Yapı Malzemesi Laboratuvarı beton, çelik, zemin agrega, yapı malzemeleri, asfalt, HDPE, U-PVC, Pprc, beton boru, koruge ve termoplastik boruların kriterlere uygunluğunu test ediyor. Standartlara uygun olmadığı tespit edilen malzemelerin projelerde kullanımının önüne geçilerek, kamu zararı önleniyor. Laboratuvar Büyükşehir Belediyesi’nin yanında diğer kamu kurumlarına da hizmet veriyor.

TÜRKİYE’DE İLK 3’DE

ASAT Yapı Malzemesi Laboratuvarı Müdürü Cihan Burgan, laboratuvarda kamunun en büyük gider kalemine sahip malzemelerin analizlerinin özenle yapıldığını ifade etti. Burgan, “Laboratuvarın faaliyetleri, termoplastik boruların kalite kontrol deneylerine odaklanmıştır ve bugüne kadar kriterlere uymayan yaklaşık 600 kilometrelik borunun geri iadesi sağlanarak 279 milyon liralık kamu zararının önüne geçilmiştir. Türkiye’de bu hizmeti sunan ilk üç kurumdan biriyiz” dedi.