Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bilkent Üniversitesi arasında Ulus İş Hanı’na yapılacak “Ulus Teknoloji Merkezi” için iş birliği protokolü imzalandı. Dikmen Vadisi’nde yer alan “Ankara Teknoloji Köprüsü”nden sonra ikinci kuluçka merkezi olacak “Ulus Teknoloji Merkezi” girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimciler ile kuluçka düzeyindeki firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak.ANKARA (İGFA) - Bilişim sektörüne destek olmak için çalışmalarını hızla sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi’ndeki “Ankara Teknoloji Köprüsü”nden sonra ikinci kuluçka merkezi olacak “Ulus Teknoloji Merkezi”ni faaliyete geçirecek protokolü imzaladı.

Girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimcilerin ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihtiyaçları olan desteklerin sağlanarak nitelikli, ticarileşme seviyesine gelmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şirketlere dönüşmesi hedefleniyor.

YAVAŞ: “ANKARA’MIZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen törende protokolü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan imzaladı.

Mansur Yavaş, “Ankara’mız için hayırlı uğurlu olsun. Ankara’da katma değer ürünlerin artması için bu teknoloji merkezlerimiz çok önemli. İnşallah sayısının daha fazla artmasını diliyoruz” dedi.

AYDOĞAN: “ANKARA’NIN TEKNOLOJİ VE BİLİM KENTİ OLARAK BİLİNMESİNİ ÇOK İSTİYORUM”

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan ise şunları söyledi:

“Doğma büyüme Ankaralıyım bu yüzden Ankara’nın gelişimi benim için çok önemli. Ankara hep bürokrasi kenti diye bilinirdi şimdi teknoloji ve bilim kenti olarak bilinmesini çok istiyorum. Bu tür şeyler de katkı sağlayan girişimler… Bu bakımdan Sayın Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Ankara deyince bundan sonra akla; üniversiteler kenti, iyi okullar, teknoloji, bilim gelsin istiyorum. Bu ikinci imzaladığımız protokolümüz. Dikmen Vadisi’nden sonra Ulus İş Hanı…”

GİRİŞİMCİLERE PEK ÇOK KONUDA DESTEK VERİLECEK

Dikmen’de yer alan Ankara Teknoloji Köprüsü ile birebir aynı yapıda olan merkezde; konferans salonu, dinlenme alanları, yüksek hızlı internet, kafeterya, mobilyalı girişimci ofisleri yer alıyor.

0-3 yaş firmalara yer verilebilen Kuluçka Merkezi’nde üniversite öğrencileri, akademisyenler başta olmak üzere genç girişimci ve girişimci adaylarına henüz kalabalık olmayan kuluçka firmalarına yer verilecek. Merkez, sadece fiziki bir alan olmayarak girişimcilere ve girişimci adaylarına; danışmanlık, mentorluk, iş geliştirme görüşmeleri, yatırım ortamı, etkinlikler gibi destekler sunacak.

Girişimcilere hibe destekleri ve teşviklerden iş hukuku ve sözleşme hukuku konularına, mali aktivitelerden fikri mülkiyet hakları konusuna, iş geliştirme ve potansiyel müşteriye erişimden yatırıma erişim konusuna kadar pek çok konuda da destek verilecek.