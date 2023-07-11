Geçtiğimiz aylarda faaliyetlerine başlayan Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nin 17 Temmuz Pazartesi günü resmi açılışı gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi’nin Kuruçeşme’de geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirdiği Kuruçeşme Yaşam Merkezi resmi açılışa hazırlanıyor. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olan Kuruçeşme Yaşam Merkezi, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de resmi olarak açılacak.

Kuruçeşme bölgesinde yaşayan vatandaşların sosyal imkanlarını arttıracak; kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Kuruçeşme Yaşam Merkezi tam kapsamlı olarak planlandı. Merkezde psikolog ve diyetisyen hizmetinin yanı sıra çocuklar için çocuk oyun alanı, gençler için etüt odası ve eğitim salonu yer alıyor. Merkezde özellikle ev kadınlarının sosyal olarak daha aktif olabilmeleri amacıyla atölyeler ve spor salonu yer alıyor. Ayrıca merkezde bulunan dans salonlarında dans eğitimleri veriliyor.

Asırlık çınar evi

Yaşlı vatandaşların sosyal hayatta aktif rol almasını destekleyen, akranları ile iletişim kurma fırsatı sağlayan Asırlık Çınar Evi de Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde yer alıyor. Gündoğdu ve Yuvam Akarca’da 50 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Asırlık Çınar Evi ile Kuruçeşme’de ikamet eden vatandaşlar için psiko-motor faaliyetler, bahçe uğraşları, fiziksel egzersizler, kültür-sanat gezileri ve mutfak atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Özel bireyler unutulmadı

Merkezde yer alan Kısa Mola Merkezi de, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin hayatla kurduğu ilişkinin güçlenmesi, yaşam kalitesinin artması, sosyalleşmesi, psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek, özel bireylerin yakınlarını destelemek, günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebilmesi ve kendilerine vakit ayırmalarına olanak sağlamayı amaçlıyor.