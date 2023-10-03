Başiskele’de gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak inşa edilen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde eğitimler sürüyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün gençlere armağanı olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Kocaeli’nin en büyük gençlik merkezi olmasının yanı sıra gençlere yönelik eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle bölgenin yeni cazibe mekanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’nun 100. yıl dönümü 29 Ekim’te resmi açılışı yapılması planlanan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde çeşitli eğitim faaliyetleri yapılmaya başlandı.

Teknolojik alt yapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde daha önce satranç, müzik, sosyal medya ve öfke kontrolü eğitimleri verilmeye başlanmıştı. Eğitim yelpazesini genişleten Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde verilen bu derslere ilaveten diksiyon, robotik kodlama, grafik tasarım, işaret dili, hat sanatı ve psikoloji atölyeleri gibi eğitim ve kurslar da açılıyor.