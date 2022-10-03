İnegöl’de Sanayi Spor sahasında Pazar günü oynanan Süper Amatör Lig maçı sonrası ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Taraftarların içkilerini yudumlayarak izlediği maç sonrası, çöplerini tribünler de bırakarak gitmeleri büyük tepki çekti.

Pazar günü oynanan süper amatör lig maçı sonrası çekilen görüntüler İnegöl’de günün konusu oldu. Uzun yıllardır hiç karşılaşılmayan tablo Sanayi Spor tesislerinde görüldü.

Yaklaşık 100’e yakın taraftarın izlediği maç İnegöl temsilcisi Osmaniyespor ve Bursa temsilcisi Milletspor arasında oynandı. Maçı Milletspor 3-1 kazanırken, maç sonrası ortaya çıkan görüntüler tesis içerisindeki işletmelerini kızdırdı.

Sporseverlerin sağlıklı ortamda maç izlemeleri için , tribünlerde temizlik yapan işletmeciler, İnegöl’de uzun yıllardır hiç görmedikleri bir manzara ile karşılaştıklarını belirtip isyan ettiler.

Maçı izlemeye kadın ve çocuklarında geldiği belirtilen eleştiri de, “Biz İnegöl’de böyle bir şeyle hiç karşılaşmıyorduk. Bir spor şehri olan İnegöl’de bu tür manzaraları gören anne-babalar, çocuklarını futbol oynamaya ya da seyretmeye gönderir mi? Bu ne saygısızlık. Üstelik çöplerini de tribünlerde bırakmışlar ve her yere atmışlar. Böyle sporseverlik olmaz. Yetkililerin bu konuda spor kulüplerini uyarmalarını istiyoruz. Aksi halde bundan böyle bu tür davranışta bulunanları ifşa edeceğiz. Çünkü tribünde alkol ve benzeri maddeleri kullanmak yasak. “ şeklinde konuştular.