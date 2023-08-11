Terminal ile OSB arasındaki İnegöl-Bursa karayolu üzerinde yer alan İnegöl Şehir Parkında kaydedilen nahoş görüntüler tepki çekti. İki gencin gündüz vakti bir parkta kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özellikle son zamanda bu parkta birçok kişinin yakın temas kurarak istenmeyen görüntülere sebep olduğu, bu durumdan da bölge halkının rahatsız olduğu belirtildi. Işıklandırmanın yetersiz olduğu parkta, güneş battıktan sonra madde bağımlıları, fuhuş gibi olayların bu bölgede yaşandığı iddia edildi.

Mahalle sakinlerinin sürekli şikâyet ettiği yer ile alakalı hiçbir önlem alınmazken, bölgedeki vatandaşlara aldırış etmeden, nahoş görüntüler sergileyen çiftler tepki çekmeye devam ediyor.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan parkta yaşanan nahoş görüntüler ise vatandaşların kameralarına yansıdı.

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