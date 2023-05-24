Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kurulan antika pazarı vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kartepe Belediyesi’nin desteği ve Kocaeli Pazarcılar Odası’nın organizasyonu ile birlikte Kartepe Kent Çarşısı’nda 130 esnaf tezgah açıyor. Kartepe Hanımeller Pazarı ile birlikte her çarşamba günü kurulan antika pazarında geçmiş yıllara ait ürünlerin yanı sıra süs eşyaları gibi herkese hitap eden ürünler yer alıyor. Antika pazarı çarşamba günleri 06.00-16.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kocaeli Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Geçen, "Kocaeli genelinde bilmeyen vatandaşlarımız var. Kartepe’de yeniyiz. Antika eserlerin değerlendirilmesi için çok önemli bir yer oldu. Bursa, İnegöl, Orhangazi, Adapazarı, Düzce’den gelecek olan esnaf arkadaşlarımız da var. Onların da burada tezgah açmasıyla daha hareketli bir pazar olacaktır. 200 esnafın burada tezgah açmasını planlıyoruz" dedi.