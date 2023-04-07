Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprak yerine mineralli taşlar kullanılarak domates yetiştiriciliğine başlandı. Kurulan sistemin tamamen yerli olduğunu ve örtü altı seracılıkta verimi yükselteceğini söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Projenin uygulanabilir olduğuna dair bilimsel raporlar alındıktan sonra inşallah Darıca tarım literatürüne girecek. Ülkemiz ve dünya insanına hizmet edecek" dedi.

Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğinde organomineral hidroponik sistem ile domates yetiştiriciliğine başlandı. Bin 995 adet ata tohumunun yanı sıra çeşitli türlerde domates fidanının dikildiği serada, mineralli taşlar kullanıldı. Her aşaması Gebze Teknik Üniversitesi’nin koordinasyonunda yapılan çalışmanın Türkiye’de ilk olduğu bildirildi.

"Tarımın güzel bir örneği olacak"

Kaymakam Yüksel Kara, yürütülen çalışmanın, örtü altı seracılıkta verimi yükselteceğini ve bu alandaki maliyetleri düşüreceğini söyledi. Kara, "Bu sistem tamamen yerli çünkü bu alanda özellikle topraksız alanda kullanılan sistem kokopit denilen malzemeler genellikle dışardan geliyor. Bunlar dışardan ithal ediliyor. Sıvıları, gübreleri dışardan geliyor. Bizim yöntemimiz, daha doğal bir yöntemle bitkiyi hızlı büyüten bir sistem. Bugün domates bitkisinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Eğer başarılı olursa bu yöntem kurak topraklarda sürdürülebilir tarımın güzel bir örneği olacak" dedi.

"İnşallah Darıca tarım literatürüne girecek"

Çalışmanın Gebze Teknik Üniversitesince takip edildiğine dikkat çeken Kara, "Tarımsal üretimden ziyade bu bilimsel bir çalışma. Şuan Gebze Teknik Üniversitesi bu çalışmayı takip ediyor. 2 profesör hocamız buranın danışmanı. Aynı zamanda İl Tarım Müdürlüğümüz danışmanlığını yapıyor. Bitkinin büyüme hızını verimlerini ölçecekler. Projenin uygulanabilir olduğuna dair bilimsel raporlar alındıktan sonra inşallah Darıca tarım literatürüne girecek. Ülkemiz ve dünya insanına hizmet edecek" diye konuştu.

"Tarım alanlarımız yok, üretim yok"

İlçeye sera kurduklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi ortak bir proje yaptı. Biz de bu serayı ilçemize kazandırdık. Bugünde tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki yüzyılın artık gıda yüzyılı olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Hem farkındalık oluşturmak hem de serada üretilen ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak amacıyla böyle bir çalışma başlatıldığını ifade eden Başkan Bıyık, "Darıca gerçekten toprak fakiri bir alan. Tarım alanlarımız yok, üretim yok. Buralarda yaptığımız üretimle tarımı destekleyeceğiz hem de sosyal farkındalık projesiyle belki de Türkiye’de ilk olan projelerden bir tanesi olan çalışmayı hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk kez kullanıldı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ise "Ülkemizde ilk kez kullanılan teknikle bugün burada ekim yapıyoruz. İthal olan dolgu malzemesiyle ülkemizde tamamen yerli olan cürufla burada ekim yaptık. Bu konunun ayrıca bir önemi de, ülkemizde su tasarrufunun stratejik bir öneme sahip olması nedeniyle bitkinin kullanmadığı suyun tamamının geri dönüşecek olması. Gebze Teknik Üniversitenin iş birliğiyle buradaki bitkilerin, vitamin ve minarelerin oranlarının ayarlanarak, burada bitkinin alacağı sadece minareli ve vitaminleri alarak bitkiye sağlamak, onun dışında kalan suyunda 99 oranında geri dönüşümünü sağlamak için çalışıyoruz. Biz İl Tarım Müdürlüğü olarak uygulamada teknik destek sağlıyoruz. İki ay sonra haziran ayında hasadını yapmayı planlanıyoruz" dedi.

İHA